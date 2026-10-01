Donald Trump elogia la resistencia del Boeing 737 MAX tras el incidente aéreo de Flydubai

El mandatario estadounidense felicitó al CEO de Boeing, Kelly Ortberg, afirmando en Truth Social que la aeronave soportó tensiones “mucho más allá” de su diseño estructural.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió públicamente a la compañía aeroespacial Boeing a través de un mensaje difundido en su red social Truth Social, en el que destacó la solidez y resistencia del modelo 737 MAX frente a situaciones de extrema exigencia en vuelo.

En su publicación, el mandatario afirmó que la aeronave logró soportar fuerzas y tensiones “mucho más allá de lo que fue diseñado y se esperaba que hiciera”. Asimismo, Trump felicitó de manera expresa al director ejecutivo de la firma, Kelly Ortberg, y a todo el equipo de la empresa por lo que calificó como un trabajo “extraordinario”.

Contexto del incidente y alcance de las afirmaciones

Las palabras de felicitación por parte del presidente se producen inmediatamente después del grave incidente registrado a bordo de un vuelo de Flydubai, en el cual, según reportes de autoridades israelíes, la tripulación y los pasajeros lograron frustrar un intento del copiloto por estrellar el avión. Aunque Trump no mencionó explícitamente dicho vuelo en su mensaje, sus elogios se enmarcan de forma directa en ese contexto.

Cabe destacar que la afirmación sobre el hecho de haber superado los límites de diseño corresponde de manera exclusiva al criterio manifestado por el presidente, dado que el comunicado no presentó datos técnicos ni métricas oficiales que permitan determinar qué cargas estructurales soportó la aeronave ni qué tan cerca estuvo de sus límites.