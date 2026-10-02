Christa Pike en estado crítico tras sobrevivir a dos intentos de ejecución por inyección letal en Tennessee

La reclusa de 50 años fue trasladada de urgencia a un hospital tras fallar el procedimiento en la prisión de Riverbend; sus abogados denuncian tortura y graves fallas de comunicación con las autoridades durante el protocolo.

Christa Pike permanece internada en estado crítico tras haber sobrevivido a dos intentos de ejecución mediante inyección letal de pentobarbital en la prisión de máxima seguridad Riverbend, ubicada en Nashville, Tennessee.

La noticia fue confirmada en una conferencia de prensa virtual por sus abogados defensores, Randy Spivey y Stephen Ferrell, quienes informaron que la mujer de 50 años debió ser trasladada a un centro hospitalario luego de que el procedimiento no lograra causarle la muerte la noche anterior. “Christa está viva en este momento”, declaró Spivey, añadiendo que la sentenciada recibe atención médica orientada a salvarle la vida, aunque reconoció no disponer de un pronóstico médico detallado.

De acuerdo con datos difundidos por el portal TMZ tras consultar a la defensa, Pike se encuentra inconsciente e incapaz de comunicarse, aunque precisaron que no ha entrado en estado de coma. Los abogados explicaron además que ninguno ha podido tener acceso directo a ella ni verla dentro del hospital.

Denuncias de la defensa por fallas en el protocolo y falta de acceso

Durante la rueda de prensa, Ferrell cuestionó severamente la falta de transparencia e información durante el procedimiento. Según detalló, cuando se colocan las vías intravenosas, el abogado designado para velar por los derechos de la condenada es retirado de la cámara y conducido junto a la prensa, donde se le otorga acceso telefónico para comunicarse con el tribunal. Sin embargo, en esta ocasión dicho sistema telefónico no funcionó.

Ante la emergencia, la defensa intentó contactar a la oficina del gobernador Bill Lee y a la Corte Suprema de Tennessee, pero no obtuvo respuesta y las llamadas fueron derivadas al buzón de voz. Los letrados solo lograron entablar contacto tras presentar una moción de emergencia y enviar un correo electrónico.

Ferrell estimó que transcurrieron entre 15 y 20 minutos para lograr acceso al tribunal mientras “Christa sufría siendo torturada en la cámara de ejecución”. Asimismo, los abogados señalaron que recibieron información fragmentaria y contradictoria por parte de las autoridades, enterándose del desenlace definitivo únicamente cuando observaron a través de una transmisión en vivo la llegada de la ambulancia al penal.

Antecedentes de la condena

Pike fue sentenciada a la pena capital por el homicidio en 1995 de Colleen Slemmer, una joven de 19 años que participaba junto a ella en un programa de formación laboral en Knoxville. Según la Fiscalía, Pike actuó junto a su pareja, Tadaryl Shipp, y su amiga Shadolla Peterson para trasladar a Slemmer a un área apartada, donde la agredieron con trozos de asfalto, un cúter y una cuchilla de carnicero.