Aparece muerta una estrella de K-Pop en circustancias no aclaradas

La estrella de K-pop Park Bo Ram murió este jueves a la edad de 30 años por causas aún desconocidas, informan medios surcoreanos.

REST IN PEACE PARK BORAM ️

1 Maret 1994 – 12 April 2024

Your beautiful song will always be the most beautiful memory of life #RestInPeace #ParkBoram pic.twitter.com/kdVDMs6UwV

— ° ༘ ℯ (@fanabtic) April 12, 2024