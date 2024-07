Biden acepta en entrevista que “tuvo una mala noche” en debate y que está competente

El presidente de EEUU, Joe Biden, explicó en una entrevista televisada que tuvo una mala noche en el debate con Donald Trump y que está capacitado para continuar cuatro años más en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a calificar su desempeño en el debate contra Donald Trump de la semana pasada como “un mal episodio”, y sugirió que la situación se dio por única vez debido a que se encontraba enfermo, según una entrevista con ABC News divulgada este viernes.

“No hay indicios de ninguna condición grave. Estaba agotado. No escuché mis instintos en términos de preparación y … tuve una mala noche”, dijo Biden.

“Me sentía terrible”, añadió con voz ronca y a veces entrecortada. “De hecho, los médicos concuerdan conmigo. Les pedí hicieran una prueba de COVID y están tratando de descubrir qué estaba mal. Me hicieron una prueba para ver si tenía o no alguna infección, ya sabes, un virus. No lo tenía. Sólo tenía un resfriado muy fuerte”, dijo.

Biden afirmó que nadie más tiene la culpa que él mismo y que no había vuelto a ver las grabaciones del debate.

Los comentarios de Biden se revelaron en un clip de una esperada entrevista que será analizada meticulosamente por los demócratas, a quienes les preocupa la capacidad del presidente para ocupar el cargo por otros cuatro años o si podrá vencer al republicano Trump en las elecciones de noviembre, tras su vacilante desempeño en el debate del 27 de junio.

El presidente dijo también que se distrajo hasta cierto punto por lo que hablaba Trump cuando tenía el micrófono apagado.

“Lo dejé que me distrajera. Me percaté de que no estaba en control”, explicó.

Dijo que no podrá participar en una carrera, pero que está “en buenas condiciones físicas”.

A una pregunta de si se había sometido a una prueba cognitiva, Biden dijo que no y que “nadie le ha dicho que lo tiene que hacer”.

Y a la sugerencia de que si sometería a la prueba, respondió: “Mire: yo estoy en una prueba cognitiva cada día” siendo presidente.

La entrevista de ABC, que duró 22 minutos, fue una de las raras oportunidades de Biden sin usar el teleprompter para sus comentarios públicos y transcurrió bajo un gran escrutinio.

Algunas encuestas de opinión pública han mostrado que Trump ha ampliado su ventaja desde el debate, mientras que un sondeo de Reuters/Ipsos reflejó que uno de cada tres demócratas quiere que Biden abandone la carrera.

Un grupo de empresarios y líderes comunitarios exhortó a Biden a poner fin a su candidatura a la reelección en una carta dirigida a la Casa Blanca el viernes, un día después de que su representante afirmó que sus miembros aún lo respaldarían si continúa postulándose, informó el Washington Post.

Anteriormente en el día, Biden prometió en un acto en Wisconsin que se mantendría en la campaña.

“Tuvimos un pequeño debate la semana pasada. No puedo decir que fue mi mejor actuación. Pero desde entonces ha habido mucha especulación. ‘¿Qué va a hacer Joe? ¿Se quedará en la carrera? ¿La abandonará?”, dijo Biden. “Bueno, aquí está mi respuesta: me postulo y voy a ganar de nuevo”.

[Con información de Reuters]