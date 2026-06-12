Descubierto en una montaña de Japón el cuerpo de un estudiante estadounidense desaparecido

El cuerpo de un estudiante de la Universidad de Auburn (EE. UU.), desaparecido en Japón desde el 29 de mayo, fue hallado en una zona montañosa a las afueras de Kioto, informó este sábado su familia.

“Nuestra familia está destrozada al compartir que Weston fue encontrado sin vida por un grupo voluntario de búsqueda y rescate en una zona montañosa cerca de Kioto. El dolor que sentimos es imposible de expresar con palabras”, escribió su madre en Facebook.

James ‘Weston’ Higginbotham, de 20 años, se perdió durante un viaje con sus padres y su hermano, tras quedarse solo mientras ellos visitaban un templo cercano. No se dieron detalles sobre la causa de la muerte ni las circunstancias del hallazgo.