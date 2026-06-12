BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoDescubierto en una montaña de Japón el cuerpo de un estudiante estadounidense desaparecido
Mundo

Descubierto en una montaña de Japón el cuerpo de un estudiante estadounidense desaparecido

Por Redaccion Central
Redaccion Central

James ‘Weston’ Higginbotham, de 20 años.

El cuerpo de un estudiante de la Universidad de Auburn (EE. UU.), desaparecido en Japón desde el 29 de mayo, fue hallado en una zona montañosa a las afueras de Kioto, informó este sábado su familia.

“Nuestra familia está destrozada al compartir que Weston fue encontrado sin vida por un grupo voluntario de búsqueda y rescate en una zona montañosa cerca de Kioto. El dolor que sentimos es imposible de expresar con palabras”, escribió su madre en Facebook.

James ‘Weston’ Higginbotham, de 20 años, se perdió durante un viaje con sus padres y su hermano, tras quedarse solo mientras ellos visitaban un templo cercano. No se dieron detalles sobre la causa de la muerte ni las circunstancias del hallazgo.

También te puede interesar

Guerra en los tribunales: el Barcelona demanda al...

Informe señala oportunidad de inversión de USD 4...

Caída masiva de Facebook afecta a millones de...

Asientos vacíos en el mundial reavivan las críticas...

EE.UU. se convierte en el mayor exportador de...

EE.UU. acusa a cárteles mexicanos de ser causantes...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign