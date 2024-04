Despojan a reina de belleza de Malasia de su título por un video “salvaje”

Una reina de belleza de Malasia fue despojada de su título por un video “salvaje” de sus vacaciones en Tailandia, informan medios locales este martes.

Viru Nikah Terinsip, de 24 años, que obtuvo la corona el año pasado, publicó un video de 53 segundos en su cuenta de TikTok que provocó críticas públicas.

KOTA KINABALU: In a dramatic turn of events, Johor KDCA Unduk Ngadau 2023, Viru Nikah Terinisip (pic) has renounced her crown. pic.twitter.com/IGUzRS4yzV

— Daily Express Malaysia (@DailyExpress_MY) April 9, 2024