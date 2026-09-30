Trump revela lo primero que le dijo Xi Jinping en encuentro

Las palabras del mandatario estadounidense desataron la risa de los presentes.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló este miércoles las primeras palabras que le dijo el mandatario de China, Xi Jinping, cuando ambos se reunieron en Washington la semana pasada.

“Lo primero que te dijo fue: ‘guau, has hecho un buen trabajo’. Dijo eso en chino, por cierto”, comentó Trump en declaraciones desde la Casa Blanca, lo que desató la risa de las personas presentes en el acto.

A inicios de semana Trump valoró de manera extraordinariamente positiva su reunión con el mandatario chino. “Diría que, en una escala de cero a diez, la calificaría con un 12”, afirmó el mandatario estadounidense al referirse al encuentro.

Trump agregó que el encuentro fue “muy respetuoso” y “muy bueno”, antes de volver a definirlo como una “gran reunión”. Sus comentarios sobre Xi surgieron mientras hablaba de la necesidad de reforzar la capacidad industrial de EE.UU. y reducir su dependencia del exterior.

En particular, el mandatario puso como ejemplo el acero y sostuvo que EE.UU. no puede depender de otro país, como China, para obtener un material indispensable para fabricar equipamiento militar. También afirmó que la producción de medicamentos y otras industrias están regresando al país, con “cientos de miles de millones de dólares” destinados a nuevas plantas.