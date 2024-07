Funcionarios y donantes demócratas dan su respaldo a Harris tras abandono de Biden a la contienda electoral de EEUU

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recibe apoyos dentro y fuera del Partido Demócrata para reemplazar al presidente Joe Biden en la boleta para las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre.

El impulso parecía estar del lado de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el lunes, cuando una oleada de legisladores, gobernadores y donantes financieros demócratas expresaron su apoyo para que sea la candidata presidencial del partido en las elecciones de noviembre, después de que el presidente Joe Biden se retirara de la carrera.

Biden continuó su sorpresivo anuncio el domingo al emitir su propio respaldo a Harris para enfrentar al expresidente Donald Trump, el candidato del Partido Republicano.

Harris, de 59 años, anunció rápidamente que buscaría la nominación. Era senadora del estado más poblado del país, California, cuando Biden la eligió en 2020 como su compañera de fórmula después de que el desafío de Harris a Biden y otros contendientes en las primarias se desmoronara.

Sus índices de aprobación en las encuestas nacionales han reflejado en gran medida los del presidente, pero algunas encuestas de posibles votantes muestran que a Harris le va ligeramente mejor que a Biden contra Trump y, en algunas, ha superado al exmandatario republicano.

Harris dijo en un comunicado que Biden, al retirarse de la carrera contra Trump, “está haciendo lo que ha hecho a lo largo de su vida de servicio: poner al pueblo estadounidense y a nuestro país por encima de todo lo demás”.

“Haré todo lo que esté a mi alcance para unir al Partido Demócrata y unir a nuestra nación, para derrotar a Donald Trump”, comentó. “Tenemos 107 días hasta el día de las elecciones. Juntos, lucharemos. Y juntos, ganaremos”, agregó.

ActBlue, una de las principales plataformas demócratas de recaudación de fondos, dijo el domingo por la noche que había reunido 46,7 millones de dólares en pequeñas donaciones para la campaña de Harris solo el domingo. Eso contrastó con semanas de disminución del apoyo a Biden, particularmente entre los principales donantes, luego de su desempeño en un debate a finales de junio contra Trump.

La Asociación de Comités Demócratas Estatales aseguró en un comunicado que una “abrumadora mayoría” de los líderes estatales del partido respaldaron a Harris como candidata del partido, y varios se abstuvieron por razones de procedimiento.

La avalancha de apoyo del domingo a Harris también incluyó al menos a un miembro del gabinete de Biden, el secretario de Transporte Pete Buttigieg, quien dijo que haría “todo lo que pueda” para ayudar a elegir a Harris.

Si Harris es aceptada por el partido para reemplazar a Biden, sería la primera mujer negra y del sur de Asia en convertirse en candidata presidencial de un partido importante en los 248 años de historia de Estados Unidos.

El anuncio de Biden el domingo siguió a un creciente llamado dentro del Partido Demócrata que lo instó a “pasar la antorcha”, en medio de números en declive en las encuestas nacionales y las preocupaciones planteadas por su desempeño en el debate. Durante el cara a cara, el presidente de 81 años a menudo pareció perder su línea de pensamiento, no presionó enérgicamente su caso contra Trump, de 78 años, ni defendió su propio mandato en la Casa Blanca.

Biden perseveró, insistiendo en que no abandonaría la carrera a menos que “el Señor Todopoderoso” se lo pidiera, si se le mostraban los números de las encuestas de que no podía vencer a Trump por segunda vez, o si sus médicos le aconsejaban que no era físicamente capaz de continuar.

“Creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que renuncie y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, expresó en un comunicado el domingo. Su mandato termina en enero.

Biden dijo que planea dirigirse a la nación sobre su decisión a finales de esta semana.

Trump respondió al anuncio atacando tanto a Biden como a Harris.

“El corrupto Joe Biden no era apto para postularse a la presidencia, y ciertamente no es apto para servir y nunca lo fue”, escribió Trump en las redes sociales, agregando que Harris era tan mala como Biden.

“Harris será más fácil de vencer de lo que hubiera sido Joe Biden”, dijo Trump a CNN.

Muchos republicanos reaccionaron pidiendo la renuncia de Biden como presidente.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien es el segundo en la línea de sucesión presidencial detrás de Harris, pidió a Biden que renuncie, alegando que si no es apto para mantener viva su candidatura durante otro mandato de cuatro años, tampoco es apto para permanecer como presidente hasta el 20 de enero.

Si Biden dimitiera, Harris juraría inmediatamente como presidenta, al menos hasta la toma de posesión del vencedor de las elecciones de noviembre.

Se han propuesto nombres de otros demócratas prominentes como posibles candidatos además de Harris, incluidos varios gobernadores estatales: Gretchen Whitmer de Michigan, Josh Shapiro de Pensilvania, J.B. Pritzker de Illinois y Gavin Newsom de California. Shapiro y Newsom respaldaron a Harris el domingo.

El expresidente Bill Clinton y Hillary Clinton, quien se desempeñó como secretaria de Estado bajo el presidente Barack Obama, respaldaron a Harris en un comunicado. Obama, con quien Biden sirvió como vicepresidente durante ocho años, agradeció a Biden por su patriotismo, pero no indicó si apoyaba a Harris o a cualquier otro contendiente potencial.

Los informes de los medios de comunicación en las horas posteriores a la retirada de Biden citaron fuentes cercanas al senador Joe Manchin de Virginia Occidental, ahora independiente, diciendo que estaba considerando volver a unirse al Partido Demócrata para tratar de reemplazar al presidente en la parte superior de la boleta del partido.

Hay dos formas para que los demócratas reemplacen a Biden como abanderado del partido.

Una sería una votación virtual entre los delegados a la Convención Nacional Demócrata del próximo mes en Chicago que aseguraría un nuevo candidato a principios de agosto. Lo más probable es que este proceso favorezca a Harris, evitando conflictos en la convención, prevista del 19 al 22 de agosto frente a una audiencia televisiva nacional.

La otra forma en que los demócratas podrían elegir a un nuevo candidato sería una convención “abierta” en la que varios candidatos, incluida Harris, buscarían la nominación presidencial, un escenario que el partido no ha experimentado desde 1968, cuando el presidente Lyndon Johnson abandonó sus planes de postularse para la reelección ante la oposición generalizada a su manejo de la guerra de Estados Unidos contra Vietnam del Norte.

Algunos demócratas están sugiriendo que el partido celebre rápidamente una “mini primaria” para permitir que Harris y cualquier otra persona compitan abiertamente.

Biden no tiene eventos públicos en su agenda para el lunes. La Casa Blanca dijo que los detalles sobre su agenda para el resto de la semana se darán a conocer próximamente. Tenía previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de visita en Israel, según funcionarios de Israel.

[Con información de The Associated Press y Reuters].