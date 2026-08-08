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Ha muerto a los 68 años el padre de Lionel Messi

El empresario tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

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Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi, falleció el viernes 7 de agosto a los 68 años. El deceso ocurrió a las 22 horas en una clínica de Rosario, Argentina, donde estaba internado tras atravesar una larga enfermedad, reportan medios locales.

Jorge Messi fue el pilar fundamental en la carrera de su hijo, a quien le representó como agente desde sus inicios en el F.C. Barcelona.

Casado con Celia Cuccittini, era padre de cuatro hijos: Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol. Su papel como gestor de la carrera del astro argentino lo convirtió en una figura reconocida en el deporte mundial.

El deceso de Jorge se produce poco tiempo después de que el propio capitán de la selección argentina aludiera a una difícil situación familiar durante el transcurso del Mundial 2026, oportunidad en la que el astro agradeció públicamente el soporte fundamental de sus compañeros y de su círculo íntimo.

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