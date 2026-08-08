Atrapan a un peligroso violador de menores que se fugó durante un permiso

La Policía de Escocia (Reino Unido) recapturó este sábado a Cliff Lyons Dobbie, un peligroso violador de menores que se había fugado el jueves durante un permiso comunitario supervisado en el centro de la ciudad de Perth. El escape del criminal desató una intensa búsqueda y una alerta pública de máxima prioridad para localizarlo “lo antes posible”.

Dobbie permanece recluido en unidades psiquiátricas de alta seguridad desde 1990, cuando fue condenado por violar a una niña de 10 años en Glasgow. Este atroz crimen lo perpetró mientras gozaba de libertad bajo fianza por abusar sexualmente de un niño de 12. Catalogado como un paciente con restricciones médicas, ha pasado décadas en hospitales estatales para criminales que han cometido delitos graves, pero que, según el criterio médico, son considerados enfermos mentales y requieren tratamiento.

Tras su evasión, las autoridades instaron a la ciudadanía a no acercarse al prófugo. El viernes hicieron pública una descripción del sospechoso, con detalles sobre su vestimenta, apariencia y señales particulares. Aunque la Policía no ha revelado los detalles de su huida ni de su captura, el incidente desató fuertes críticas por fallas de seguridad.

En respuesta, el Servicio Nacional de Salud abrió una investigación oficial para esclarecer cómo un agresor de este nivel logró burlar al personal a su cargo. Por su parte, la junta sanitaria de Perth defendió su accionar alegando que cumplieron los protocolos para casos de pacientes desaparecidos, pero ordenó una “revisión exhaustiva” del caso en estricta colaboración con las autoridades.