Informe policial vincula a Zapatero e hijas con pagos superiores a los 4.4 millones de dólares

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional revela que el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero facturó 1.569.502 euros (más de 1.6 millones de dólares) a empresas al margen de la trama investigada en el caso Plus Ultra, según ha podido saber 20minutos. De acuerdo con la “información de inteligencia financiera” recogida por el organismo, Zapatero obtuvo estas ganancias por servicios como “conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico”.

El informe de la UDEF detalla que Zapatero y sus hijas recibieron además cuantiosos beneficios de la trama de presuntas mordidas, que sumados al resto de pagos ascienden a 4.079.799 euros (más de 4.4 millones de dólares).

La unidad policial señala que Julio Martínez Martínez, socio y amigo del expresidente, gestionó el entramado a través del cual se canalizaron los fondos, principalmente los pagados por la aerolínea Plus Ultra a cambio de que Zapatero influyera en el rescate de 53 millones de euros concedido en marzo de 2021. Según la UDEF, Zapatero fue, junto a la empresa de sus hijas, el “beneficiario final de los fondos obtenidos por la red”.