Trump sobre la India: “Si les atacaran, estaríamos ahí para ayudarles”

El presidente estadounidense Donald Trump manifestó este miércoles su apoyo al primer ministro indio Narendra Modi, prometiéndole incluso protección militar en caso de que el país sudasiático sea atacado.

A la pregunta sobre la cooperación en defensa entre la India y EE.UU., Trump calificó esta relación de “magnifica”, al tiempo que aseguró apoyar militarmente a Nueva Delhi si surge la necesidad, a pesar de no tener un acuerdo al respecto. “Si les atacaran, estaríamos ahí para ayudarles”, afirmó el mandatario norteamericano durante su reunión bilateral en el marco de la cumbre del G7 en Francia.

Señalando a Modi, advirtió ante los periodistas: “Si alguien ataca a ese hombre, estaremos allí. Ahora bien, si hay un nuevo líder, no estoy seguro de eso. Si hay un nuevo líder, no sé qué pasará, pero si les atacan y él es el líder, estaremos allí para ayudar”, afirmó Trump.