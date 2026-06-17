Una capital de Latinoamérica anuncia creación de una Guardia Metropolitana coordinada con EE.UU.

Las autoridades de Lima, capital del Perú, anunciaron el martes que avanzan en la implementación de una Guardia Metropolitana con el apoyo de EE.UU. para “reforzar la seguridad y el control territorial” en la ciudad.

“Estamos precisamente en pleno desarrollo de lo que será la Guardia Metropolitana y con los EE.UU. también estamos trabajando un proyecto bastante ambicioso respecto al equipamiento y a tener tecnología de punta con esta nueva fuerza civil que ya está en plena ejecución y está lista para ser presentada próximamente”, dijo el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Durante un acto en la avenida José Gálvez del Cercado de Lima, Reggiardo comprometió al embajador de EE.UU. en el Perú, Bernie Navarro, “para que esto se pueda consumar a la brevedad”.

“El alcalde ha sido bien proactivo en esa guardia civil y lo hemos apoyado y queremos apoyarlo porque no se había visto en otra ciudad. Así que estoy muy contento de cómo él está enfrentando la seguridad para toda Lima, como lo está haciendo”, respondió Navarro.

Sumado a esto, el embajador norteamericano indicó que el adiestramiento no es solo policial, en el ámbito militar ya entrenan a uniformados peruanos “para las nuevas técnicas del futuro”.

La semana anterior, Navarro apuntó que al ser un aliado principal fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con Perú tienen “una importante relación en seguridad”. Por lo tanto, “su estabilidad es clave para los EE.UU.”, escribió en X.