P. Diddy saldrá de prisión antes de lo previsto tras un nuevo ajuste

El rapero estadounidense Sean Combs, más conocido como P. Diddy, recibió una nueva reducción de su condena de prisión, informan medios.

En la página web de la Agencia Federal de Prisiones ahora se indica que será puesto en libertad el 23 de febrero de 2028, lo que supone una modificación de la fecha previamente fijada. De hecho, a principios de este año se informó que Diddy saldría de prisión el 15 de abril de 2028, diez días antes de lo fijado hasta entonces.

En octubre del año pasado, Combs fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión tras ser declarado culpable de transporte de personas con fines de prostitución.