Matan a padre de familia por un roce de carritos en un supermercado de EE.UU.

Un hombre de 46 años murió baleado por un joven de 18 años con autismo de alto funcionamiento después de una discusión en un Walmart de Sumiton (Alabama, EE.UU.), informan medios locales.

Según la policía, el incidente ocurrió el 3 de junio. Timothy Crawford se enfadó con la víctima, Stephen Justus Morrow, porque este había rozado accidentalmente con su carrito de compras a uno de sus amigos. Crawford esperó a que Morrow y su esposa salieran del supermercado, abordaran su vehículo y los siguió en su camioneta con las luces apagadas, acelerando y haciendo rugir el motor.

Los vehículos terminaron en el estacionamiento de un restaurante, después de que la víctima intentara evitar que los siguieran hasta su casa. Morrow bajó de su automóvil, rompió una de las ventanillas de la camioneta del joven e intentó entrar, momento en el que Crawford le disparó en el pecho. Las últimas palabras de la víctima fueron para su esposa: “Kayla, me estoy muriendo, te amo”.

Un juez concedió una fianza de 250.000 dólares al joven, quien quedó bajo arresto domiciliario con prohibición de portar armas y de usar redes sociales. Su padre declaró que le había regalado una pistola 9 mm por su cumpleaños número 18 y que el joven es disléxico. Crawford, por su padre, declaró: “Lo hice porque estaba enojado”. Se entregó a las autoridades acompañado por sus padres, después de haber huido del lugar del crimen.