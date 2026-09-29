Inversor que predijo crisis del 2008 augura un estallido inminente de la burbuja de la IA

Mientras tanto, firmas como Ares Management, alertan sobre la precariedad de una industria inflada por ingresos no comprobados y colosales gastos de capital.

El célebre financiero Michael Burry, famoso por anticipar y lucrarse con el colapso del mercado hipotecario en EE.UU. en el 2008, ha decidido acelerar el calendario de su tesis bajista contra el auge de la inteligencia artificial, según recoge CNBC.

Convencido de que la enorme burbuja tecnológica está a punto de reventar “más pronto que tarde”, el inversionista ha reestructurado radicalmente sus posiciones de mercado mediante agresivas opciones de venta, preparando el terreno para una severa corrección en el sector de cara al verano del 2027.

Burry, quien hasta ahora mantenía ventas en corto convencionales, reveló en su último boletín para inversores que ha migrado sus posiciones a derivados financieros con el fin de maximizar su apalancamiento ante lo que considera un inminente cambio de ciclo. En su punto de mira figuran gigantes del sector como Palantir, Micron, Nebius y el fondo cotizado de semiconductores SOXX.

La estrategia de Burry coincide con la creciente inquietud de firmas como Ares Management, que alertan sobre la precariedad de una industria inflada por ingresos no comprobados y colosales gastos de capital. Asimismo, el inversor respaldó sus temores citando al director ejecutivo de Acer, Jason Chen, quien advirtió que la supuesta escasez de chips de memoria se encamina a su fin debido al constante incremento de la capacidad de producción en China. Pese a que el índice Nasdaq viene alcanzando máximos históricos, valores clave como Micron y Palantir ya cotizan hasta un 16 % por debajo de sus techos, lo que para Burry evoca de forma inquietante los últimos meses de la burbuja de las .com entre 1999 y 2000.