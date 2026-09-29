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El canal ruso RT en televisión abierta y gratuita en Nicaragua en el canal 31

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La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que arranca la primera etapa de la emisión de RT en Español para su país, a través del canal 31 UHF.

“Esta es la primera etapa de sus transmisiones en señal abierta y, en los próximos meses, ampliará gradualmente su cobertura para llegar a todos los departamentos. Asimismo, continuará disponible a través de las empresas de televisión por cable”, manifestó la copresidenta.

En los próximos meses RT ampliará su cobertura para llegar a todos los departamentos, aseguró. Además, añadió, RT sigue disponible a través de las empresas de televisión por cable.

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