La advertencia de la CIA sobre los planes de Bin Laden años antes del 11-S

La agencia liberó 71 informes inéditos sobre el episodio, documentos que suelen desclasificarse solo después de 40 años.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) divulgó este viernes decenas de informes inéditos enviados a los expresidentes de EE.UU., Bill Clinton y George W. Bush, sobre lo que se sabía de Al Qaeda, red terrorista liderada por Osama bin Laden, antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La publicación coincide con el 25.° aniversario de los ataques y, según funcionarios de la agencia citados por The New York Times, es su mayor liberación centrada en ese episodio. Esos documentos, de los más reservados de la CIA, suelen desclasificarse solo después de unos 40 años para proteger fuentes.

Uno de los pasajes más impactantes de estos documentos es el informe del 4 de diciembre de 1998. En él, la agencia advirtió a Clinton que, según la información disponible, “Bin Laden y sus aliados preparan ataques en Estados Unidos, incluido el secuestro de un avión”.

Los textos ofrecen detalles de lo que la CIA comunicó a Clinton y Bush en los meses y años previos a los ataques. A pesar de esto, se presentan sin revelaciones mayores y permanecen tachados para ocultar las fuentes de la información.

La entrega refuerza el hallazgo central de la Comisión Nacional de Estados Unidos sobre los Atentados sobre el 11-S: las agencias de inteligencia estadounidenses advirtieron de forma constante sobre Al Qaeda, pero no comprendieron la escala del ataque que el grupo tenía en mente.