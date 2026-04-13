La esposa de Pedro Sánchez al banquillo por corrupción y se le imputan estos delitos

El juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, cerró la instrucción y ha acordado el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Según recoge El País, a Gómez se le imputan los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, lo que deja fuera la acusación de intrusismo profesional, por la que también había sido investigada.

El instructor ha adoptado esta decisión después de la vista celebrada el pasado 1 de abril. La resolución da cinco días a las partes para que se pronuncien respecto a la apertura del juicio oral.

La medida llega dos años después del inicio de una investigación que comenzó por la denuncia del pseudo sindicato ultraconservador Manos Limpias contra Gómez, basada en recortes de prensa.

Sobre la base de las indagaciones, se intenta determinar si ella intermedió o recibió favores de distintas empresas en el ámbito de su actividad profesional en la Universidad Complutense de Madrid.

Otra de las vertientes del caso es precisar si habría incurrido en un presunto desvío de dinero público en el caso de que su asesora, Cristina Álvarez, contratada por Moncloa, hubiese dedicado tiempo a ayudarla con su actividad profesional.

La noticia llega cuando Gómez se encuentra en Pekín acompañando a Sánchez durante una visita oficial a China, donde tiene previsto reunirse con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping.