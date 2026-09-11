La Fiscalía de EE.UU. rechaza el arresto domiciliario para Cilia Flores y deja la decisión final en manos del juez

La Fiscalía federal de Estados Unidos ha rechazado formalmente la propuesta para que Cilia Flores abandone el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn y espere bajo arresto domiciliario el juicio que enfrenta en la ciudad de Nueva York.

Ante la negativa del Ministerio Público, los abogados defensores presentaron oficialmente la solicitud ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien tiene la potestad legal exclusiva para conceder o denegar la medida cautelar. Hasta el momento, el magistrado no ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre el caso.

Razones médicas y propuesta de la defensa

La representación legal de Flores, de 69 años, fundamenta la petición en un severo deterioro de su estado de salud. Según explicaron sus abogados, la procesada padece afecciones cardíacas, episodios de dolor en el pecho, dificultad respiratoria y ha registrado una pérdida de peso superior a las 25 libras. Asimismo, sostienen que requiere someterse a un cateterismo y podría necesitar otros procedimientos médicos especializados.

Como alternativa a la permanencia en prisión, la defensa plantea su traslado a una residencia privada en Nueva York sujeta a un régimen de custodia de alta seguridad:

Vigilancia armada las 24 horas.

Monitoreo electrónico y por video.

Llamadas telefónicas grabadas.

Visitas previamente autorizadas.

Entrega formal de sus documentos de viaje.

Situación procesal

Cilia Flores permanece bajo custodia preventiva mientras espera el inicio del juicio por conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas, delitos respecto a los cuales se ha declarado inocente. Aunque la Fiscalía ha marcado su tajante oposición, en el marco legal estadounidense los fiscales carecen de autoridad para otorgar o rechazar el beneficio de forma directa, por lo que la resolución recae de forma absoluta en el criterio del juez.