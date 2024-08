Muere la persona más longeva del mundo: una mujer española de 117 años

María Branyas, la mujer catalana considerada la persona más longeva del mundo y la octava documentada de la historia, ha fallecido en España a la edad de 117 años.

Según medios locales, Branyas murió el lunes, pero la noticia trascendió apenas este martes porque la familia quería resguardar el momento de intimidad.

La Maria Branyas ens ha deixat. Ha mort com ella volia: mentre dormia, tranquil·la i sense dolor.

Fa uns dies ens deia:

“Un dia me n’aniré d’aquí. No tornaré a provar cafè, ni a menjar iogurt, ni a acaronar a la Fada…, deixaré també els meus records, les meves reflexions… 👇

