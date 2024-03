Starlink ya está disponible en otro país sudamericano

El servicio de Internet satelital Starlink, del multimillonario Elon Musk, ya está operativo en otro país latinoamericano.

“Starlink ya está disponible en Argentina, convirtiéndose en el séptimo país de Sudamérica y el 72.º del mundo donde la gente puede acceder a Internet de alta velocidad y baja latencia”, informó el miércoles la empresa en un comunicado.

Starlink is now available in Argentina, making it the seventh country in South America and 72nd in the world where people can access high-speed, low-latency internet from space 🛰️🇦🇷 → https://t.co/JDETbvxJny pic.twitter.com/TT8RpkAugo

