BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoVideos del nuevo intento masivo de migrantes por llegar a Ceuta
Mundo

Videos del nuevo intento masivo de migrantes por llegar a Ceuta

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

Cientos de migrantes, la mayoría de origen subsahariano, han intentado cruzar a Ceuta (España) desde Castillejos este sábado.

Videos difundidos en redes sociales han registrado el intento masivo de entrar a la ciudad, que replica la avalancha migratoria de finales de julio, cuando decenas de miles de personas en situación irregular irrumpieron en la ciudad española desde Marruecos.

Compartimos las tomas…

También te puede interesar

“Cajas y cajas de McDonald’s”: revelan la pasión...

Sismo de 6,9 sacude Indonesia horas después del...

Trump: “Voy a declarar el estrecho de Ormuz...

Lluvia de críticas a Petro por su indolencia...

Lluvias sin precedentes azotan Japón y dejan muertos

Un solo centro de datos de Namecheap deja...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign