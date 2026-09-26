BIll Gates advierte de eventos que pueden “causar mil millones de muertes”

“Necesitas que las fuerzas del orden y los políticos entren en la discusión sobre cómo deben ser las salvaguardas y el monitoreo, y eso tiene que ser algo obligatorio”, dijo.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, advirtió que la inteligencia artificial (IA) es lo suficientemente poderosa como para impulsar eventos que podrían causar una cifra masiva de muertes, al tiempo que pidió salvaguardas gubernamentales para abordar los riesgos que plantea esta tecnología.

“La IA es, ciertamente, lo suficientemente poderosa como para impulsar eventos que causen mil millones de muertes. Aunque es bastante difícil llegar al 100 %”, dijo en una entrevista con ‘Meet the Press’ de NBC News.

El filántropo alegó que nunca ha habido un arma tan poderosa como la combinación “de personas con malas intenciones usando las últimas herramientas de IA”.

Consultado sobre si la autorregulación de las empresas de IA es suficiente, especialmente tras el llamado reciente del director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, a ralentizar el desarrollo de modelos para mitigar riesgos, Gates manifestó que “nadie cree que la autorregulación sea suficiente”, argumentando que es “absolutamente” necesaria una legislación que regule la IA.

“Necesitas que las fuerzas del orden y los políticos entren en la discusión sobre cómo deben ser las salvaguardas y el monitoreo, y eso tiene que ser algo obligatorio. Será un poco de carga adicional para la industria, pero no una desaceleración dramática de lo que están haciendo”, sostuvo.

Las declaraciones de Gates se suman a las crecientes voces dentro de la industria tecnológica que en las últimas semanas han llamado a regulaciones más estrictas sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

Estas preocupaciones surgen en medio de cuestionamientos sobre su potencial uso indebido y los riesgos existenciales que podría plantear, especialmente tras una serie de incidentes de ciberseguridad de gran repercusión, que han puesto en duda la capacidad de laboratorios de IA de vanguardia como OpenAI y Anthropic para controlar sus modelos.