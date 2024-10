“Aprendimos eso con Noé”: hombre desafía el huracán Milton en su velero y sale ileso (VIDEOS)

“El lugar más seguro para estar en caso de inundación es en un barco”, argumentó un residente de Florida, conocido por su apodo como ‘teniente Dan’.

Joseph Malinowski, residente de Florida, decidió permanecer en su velero, donde vive, a pesar de las advertencias de las autoridades de los peligros mortales del ‘monstruoso’ huracán Milton. Pese a esto, resultó ileso.

El hombre, que perdió una de sus piernas hace años, y es conocido por el apodo ‘teniente Dan’, se hizo viral por negarse a abandonar su vivienda en el barco, hasta tal punto, que la Policía de Tampa tuvo que intervenir para convencerlo.

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, afirmó durante una rueda de prensa la mañana de miércoles que los uniformados lograron “rescatar” al hombre. “Si logramos que el ‘teniente Dan’ fuera a un refugio, podemos lograr que cualquiera lo haga”, declaró durante una rueda de prensa la tarde de miércoles.

No obstante, resultó que Malinowski permaneció en su bote. El hecho fue confirmado por el corresponsal de NewsNation, Brian Entin, quien lo fotografió poco después de la rueda de prensa de la alcaldesa.

I know the Mayor of Tampa just said in her press conference that Lieutenant Dan went to a shelter.

He didn’t,

I’m standing right here. https://t.co/Wv6NleShNW pic.twitter.com/40c7aLqI9B — Brian Entin (@BrianEntin) October 9, 2024

El destino del ‘teniente Dan’ ha estado monitoreado por varios corresponsales y gente indiferente a través de las redes sociales.

Hasta aparecieron videos de cómo su barco, amarrado en un muelle de la bahía de Tampa, fue golpeado por las olas durante el huracán.

Hang in there, Lieutenant Dan! Defeat Hurricane Milton, or Mike Tyson will. pic.twitter.com/LDCQAiW9ma — parachutesBTC (@parachutesBTC) October 10, 2024

Después de que Milton tocara tierra, el corresponsal de NewsNation regresó al muelle y confirmó que el hombre salió ileso. “Ahora mismo estoy bien”, aseguró Malinowski.

Lieutenant Dan is okay! pic.twitter.com/0uthxRigRT — Brian Entin (@BrianEntin) October 10, 2024

Al explicar a periodistas su decisión de quedarse en la nave, horas antes del huracán, Malinowski argumentó que “el lugar más seguro para estar en caso de inundación es en un barco”.

Lieutenant Dan CONFIRMED ALIVE and SURVIVED! 🙏❤️ pic.twitter.com/5EejHtbgkw — DramaAlert (@DramaAlert) October 10, 2024

“Aprendimos eso con Noé. Todos los que se quedaron en tierra se ahogaron. Si sube la marea, yo subo. Mientras el agua no entre en el barco, estaré bien”, recoge sus palabras New York Post.