Bipolaridad, intentos de suicidio y publicaciones religiosas: ¿quién es la mujer que apuñaló a ejecutiva de Bank of America?

Detrás del apuñalamiento ocurrido en las inmediaciones de Times Square, que acabó con la vida de una ejecutiva del Bank of America y dejó a un hombre herido, se encuentra la historia de Pamela Cisneros, de 49 años, madre de tres hijas y graduada con un máster en Psicología. Su vida estuvo marcada por un historial de inestabilidad mental y altercados con las autoridades, según el New York Post. Cisneros falleció en el Hospital Bellevue tras ser abatida por agentes de policía al negarse a soltar dos cuchillos de cocina con los que atacó a transeúntes al azar.

Nativa de Queens y empleada en un bufete de abogados especializado en trámites de inmigración, Cisneros padecía trastorno bipolar y depresión posparto tras el nacimiento de su segunda hija, según registros oficiales y medios locales.

Intentó suicidarse en al menos dos ocasiones: en 2019, lanzándose a las vías del metro, y en otro episodio previo, según relatos de su hermano Patrick Peralta. Además, fuentes policiales revelaron antecedentes por conducta violenta bajo los efectos del alcohol en Nueva York (2018) y arrestos en Arizona, California y Florida.

Pese a que en los últimos años recibía un tratamiento médico mensual que le proporcionaba cierta estabilidad, su entorno sospecha que pudo haber suspendido la medicación. “Nunca mostró agresividad ni comportamiento violento. No sé qué pasó”, afirmó su hermano.

“Apuñalar a otros sin razón”

Su matrimonio colapsó tras una demanda de divorcio presentada en Florida en 2020 y finalizada en 2025. Sus dos hijas mayores viven con su padre en Florida, mientras que la menor, que padece autismo, reside en un centro de atención en Brooklyn.

En el último año, Cisneros había intensificado sus publicaciones religiosas en redes sociales. En 2025, en una perturbadora publicación, escribió que la falta de empatía humana, manifestada al punto de “apuñalar a otros sin razón”, era una señal del advenimiento de los tiempos bíblicos del fin del mundo.

“No había ninguna señal de que algo anduviera mal. La semana pasada dejó de venir a ver a mi madre. La llamamos el sábado y nos dijo que estaba bien”, relató su hermano.