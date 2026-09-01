Ejecutiva de Bank of America es víctima mortal de un apuñalamiento en Times Square

La víctima mortal del ataque con cuchillo, ocurrido este lunes en Times Square, Nueva York, fue Erin Piacenti, una ejecutiva de 32 años que trabajaba en Bank of America, revela New York Post.

La mujer ocupaba el cargo de vicepresidenta de Selección de Negocio y Conflictos, según fuentes del citado medio, y el pasado 10 de agosto celebró su segundo aniversario de boda.

La agresora —Pamela Cisneros, de 49 años, armada con dos cuchillos de cocina— apuñaló a Piacenti en el abdomen en un ataque no provocado sobre las 16:30, hora local, según explicó ante la prensa la comisionada de la Policía neoyorquina, Jessica Tisch, tras el crimen.

La primera víctima de la mujer, un hombre de 68 años, también fue apuñalado en el abdomen, pero sobrevivió.

Cisneros tenía un historial documentado de problemas de salud mental, pero no presentaba antecedentes penales. Fue abatida a tiros por la Policía.