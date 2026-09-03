Secretario de Energía de EE.UU. responde si Washington pretende apoderarse del crudo de Venezuela

“Lo que hoy es un problema, es una oportunidad para mañana”, afirmó el alto funcionario.

El secretario de Energía de EE.UU., Christopher Wright, negó categóricamente que su país pretenda apoderarse del crudo de Venezuela y defendió el recientemente suscrito acuerdo petrolero binacional, al considerar que hace parte de un plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para “reemplazar el conflicto con el comercio”.

“Absolutamente no”, replicó el alto funcionario al ser preguntado por la cadena CNBC sobre si la Casa Blanca puso en marcha un plan “despiadado” para “apropiarse” de las cuantiosas reservas de ese hidrocarburo que yacen en el subsuelo venezolano, en clara violación de lo que consagra al respecto la Constitución de ese país suramericano.

En su lugar, el funcionario arguyó que las importantes reservas hidrocarburíferas venezolanas, estimadas como las mayores del mundo, no se corresponden con el nivel actual de producción que registra la nación bolivariana. “Lo que hoy es un problema, es una oportunidad para mañana”, sostuvo como defensa de las oportunidades comerciales que entraña el pacto.

“Reemplazar el conflicto con el comercio”

“Nuestro acuerdo incrementa la confianza para la inversión privada y los acuerdos comerciales en Venezuela. […]. Hace parte del gran plan del presidente Trump de reemplazar el conflicto con el comercio”, destacó. En sus palabras, el flujo comercial se verá favorecido por la esperable alza en la producción petrolera en Venezuela, que estimó en unos 2,5 millones de barriles diarios en un horizonte de 24 meses.

Según el titular de Energía estadounidense, la política exterior de Trump hacia la región consiste en “retornar a las relaciones pacíficas y prósperas entre los países de Norte y Suramérica, que han pasado por momentos difíciles en las últimas décadas”. En ese orden, afirmó que se está produciendo una “transformación absolutamente histórica, tanto en Venezuela como en las relaciones entre Venezuela y EE.UU.”.

Wright arribó a la capital venezolana para sostener un encuentro de alto nivel con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el que se suscribieron varios acuerdos con compañías ligadas al negocio petrolero y al sector eléctrico. En declaraciones a la prensa, ambos revelaron detalles inéditos del pacto, como que se desarrolló en dos momentos y que uno de ellos implicó la firma de un contrato entre el Gobierno de EE.UU. y la compañía privada NABEP, propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt.