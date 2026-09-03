Modelo se divorcia de un ‘criptomillonario’ al descubrir que su fortuna en realidad era de 3 dólares

Actualmente el falso millonario está recluido en la prisión de Al Awir, en los Emiratos Árabes Unidos.

La modelo británica Katie Price, de 48 años, puso fin a su matrimonio de ocho meses con el presunto ‘criptomillonario’ Lee Andrews tras descubrir la falsedad de su patrimonio.

Andrews, de 43 años, le había asegurado a Price que poseía una billetera de criptomonedas con 50 millones de dólares e incluso le proporcionó las claves de acceso para transferirle parte de los fondos. Sin embargo, un experto financiero contratado por la celebridad constató que la cuenta apenas albergaba tres dólares, reporta The Sun.

Ante el hallazgo, Price rompió el vínculo a través de un mensaje de WhatsApp en el que le recriminó a Andrews el engaño y sus constantes mentiras. Las investigaciones del entorno de la modelo revelaron además que el saldo máximo registrado en dicha cuenta ocurrió en marzo, cuando ingresaron y se retiraron el mismo día 14.490 dólares.

Andrews se encuentra actualmente recluido en la prisión de Al Awir, en los Emiratos Árabes Unidos, donde enfrenta tres procesos civiles y dificultades financieras para pagar la multa que le permitiría obtener la libertad. Se confirmó que su arresto se debió a deudas no saldadas con una empresa de alquiler de vehículos.

Además, acumula múltiples acusaciones por estafa interpuestas por parejas anteriores. Entre las denuncias públicas e investigaciones policiales asociadas a su historial figuran el presunto fraude de más de 165.000 dólares a una inversionista estadounidense mediante esquemas dudosos, la falsificación de una hipoteca por casi 270.000 dólares a nombre de otra exesposa y el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial para fingir alianzas de negocios con figuras públicas como Elon Musk y Kim Kardashian.