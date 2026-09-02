Las reservas de petróleo de EE.UU. caen a mínimos de 44 años

La Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. cayó a su nivel más bajo desde 1982, según datos del Departamento de Energía citados por ABC News. Durante la última semana de agosto, las reservas se redujeron en más de 3 millones de barriles, hasta 286,6 millones, alrededor del 40 % de su capacidad total.

La reducción se produce en medio de una fuerte escasez energética mundial. Desde el inicio de la guerra contra Irán, EE.UU. ha liberado unos 128 millones de barriles de sus reservas, de los 172 millones que se comprometió a liberar. Al mismo tiempo, los precios de la gasolina en el país superaron los 4 dólares por galón, mientras el crudo llegó a cotizar por encima de los 92 dólares por barril.

La Reserva Estratégica de Petróleo, creada en 1975 tras la crisis energética provocada por el embargo petrolero árabe, puede almacenar hasta 714 millones de barriles.