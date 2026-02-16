Bukele anuncia que El Salvador ha realizado uno de los quiebres de droga más grandes de la historia de su país

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, informó que su país realizó el quiebre de droga más grande en la historia de su país en el mar.

“Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador.

A 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de nuestras costas, se interceptó el Buque de Apoyo Multipropósito (supply vessel/tug) FMS EAGLE, de 180 pies de eslora (54 metros de largo), registrado bajo bandera de Tanzania, África, que transportaba en compartimientos ocultos 330 bultos equivalentes a 6.6 toneladas de cocaína, cuyo valor aproximado es de $165 millones de dólares.

Para localizar la droga, que venía encaletada en tanques de lastre, se desplegaron buzos de nuestra Marina Nacional, quienes realizaron la inspección que permitió confirmar su ocultamiento y proceder con su incautación.

En la embarcación se encontraban 10 narcotraficantes: 4 colombianos, 3 nicaragüenses, 2 panameños y 1 ecuatoriano”, detalla el mandatario.