2 supuestos nicaragüenses detenidos por Colombia con más de 1 mil kilos de marihuana cerca de la Isla de San Andrés

Han sido detenidos 2 supuestos nicaragüenses, de quienes identidades no han sido reveladas, resultaron detenidos por la Armada de Colombia, cuando cargaban en una lancha “Go Fast”, 51 bultos conteniendo 1,269 kilos de marihuana.

La hierba que había sido incautada tiene un valor que supera los 6 millones de dólares en el mundo de los estupefacientes, y la incautación se logra en las últimas horas, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia.

La marihuana que fue ocupada fue trasladada hasta la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla, en donde el personal técnico de investigación realizó la documentación respectiva del cargamento.

Los capturados y la sustancia ilícita han sido puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

La Armada de Colombia agrega que sigue patrullando esa zona del Caribe perteneciente al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para combatir el tráfico de drogas.