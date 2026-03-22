Informan sobre la excavación de un fósil de mastodonte en Costa Rica

El Museo Nacional de Costa Rica (MNCR) el pasado 15 de enero de 2026, realizó la excavación de un fósil de mastodonte del género Cuvieronius, un integrante de la antigua megafauna que habitó el territorio costarricense durante el Pleistoceno. Los restos se localizaban en el cauce del río Aguacaliente, en el Valle de Orosi, en la provincia de Cartago.

El rescate se ha ejecutado con carácter prioritario para la institución, mediante la participación del Departamento de Historia Natural, a cargo del proyecto, y la colaboración del Departamento de Antropología e Historia y el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural, el Departamento de Proyección Museológica y el área de Servicios Generales del Departamento de Administración y Finanzas.

Tras veintidós días de excavación, el MNCR recuperó 71 piezas óseas, lo que constituye el mayor rescate de restos pertenecientes a un solo ejemplar de megafauna realizado por la institución. Este importante hallazgo enriquece el conocimiento acerca de la historia natural de Costa Rica y el patrimonio paleontológico, que será preservado y compartido con las generaciones presentes y futuras.

En la información científica aquí presentada se comparten los resultados preliminares del proceso de excavación, que aún se mantiene activo y cuyos resultados serán ampliados posteriormente mediante investigaciones especializadas.

Se destaca el valioso respaldo del Ministerio de Cultura y Juventud, en conjunto con la Dirección General del MNCR, cuyo respaldo ha sido fundamental para la protección y puesta en valor del patrimonio e historia natural del país. Asimismo, agradecemos a María Sequeira y a Esteban Brenes por el reporte del hallazgo, así como al Grupo Orosi por facilitar el acceso al cauce del río.

Se valora profundamente el apoyo científico y la participación en el trabajo de excavación brindado por el paleontólogo Spencer G. Lucas, curador del New Mexico Museum of Natural History & Science, EEUU; por los geólogos e investigadores Guillermo Alvarado Induni, de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, y Luca-Luisa Johannemann, de la Universität Münster, Alemania; así como por los estudiantes de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sebastián Méndez Duarte y Diego Rodríguez Fernández.

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