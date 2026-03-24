7 nicaragüenses a juicio por presunta red de explotación de migrantes

Siete ciudadanos de origen nicaragüenses, miembros de una misma familia, estarán en juicio ante la Audiencia Provincial este miércoles 25 de marzo, bajo acusaciones de drt parte de una red dedicada a la captación y explotación económica de mujeres migrantes. El caso esta siendo ventilado en tribunales españoles en los próximos días.

De acuerdo a la Fiscalía, la organización brindaba supuestas oportunidades de trabajo en España, sobre todo en el cuidado de personas mayores. La investigación trae consigo el testimonio de al menos 26 mujeres que habrían sido captadas en Nicaragua a través de engaños. De acuerdo con las pesquisas, los familiares de los implicados prometían gestionar viaje, alojamiento y empleo, e incluso entregaban alrededor de mil euros a las mujeres para aparentar solvencia económica como turistas ante las autoridades migratorias.

La acusación sostiene que, una vez en territorio español, las víctimas eran mantenidas en condición migratoria irregular en localidades como Alfaro y Huesca, lo que facilitaba su control por parte de la red. Posteriormente, presuntamente eran despojadas de ese dinero, trasladadas a viviendas controladas por la organización y obligadas a asumir una supuesta deuda de entre 5 mil y 6 mil euros por traslado, intermediación y manutención.

La investigación describe la estructura como una “trama familiar” liderada por dos hermanas nicaragüenses residentes en España, junto a sus esposos e hijos, y señala que habría operado desde al menos 2016. La principal acusada enfrenta una petición fiscal de seis años de prisión y una multa de 40,000 euros, mientras que otros implicados podrían recibir penas de hasta cuatro años y medio de cárcel.