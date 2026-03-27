740 kilos de cocaína ocultos en un vehículo fueron decomisados en Liberia, Guanacaste

LIBERIA, Guanacaste.- Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisaron 740 kilogramos de cocaína que se encontraban ocultos en un vehículo tipo Toyota Prado dentro de una bodega en el barrio Rodeito de Liberia.

El operativo se llevó a cabo en la madrugada de este viernes, a las 2:50 a.m., tras recibir información confidencial sobre un posible traslado de droga hacia la zona fronteriza de La Cruz.

Según el informe preliminar, los agentes realizaron labores de seguimiento durante varios días y ejecutaron un allanamiento en la estructura tipo bodega. Al inspeccionar el vehículo que se encontraba en el interior, descubrieron los paquetes de cocaína distribuidos en su interior.

Las autoridades indicaron que el cargamento aparentemente tenía como destino la zona norte del país, cerca de la frontera con Nicaragua. Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este decomiso.

El OIJ informó que la investigación continúa abierta con el fin de identificar a los responsables y desarticular la posible estructura criminal detrás del traslado de la droga.