El 94% de los salvadoreños aprueba la gestión de Nayib Bukele, según la más reciente encuesta de CID Gallup

El presidente Nayib Bukele registra un 94% de aprobación ciudadana, la cifra más alta desde que asumió el cargo, según la última encuesta nacional realizada por CID Gallup entre el 15 y el 21 de marzo de 2026.

El estudio, presentado por la casa encuestadora, marca un nuevo récord de respaldo presidencial en El Salvador. El sondeo tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2.8 puntos.

Entre los datos más destacados:

El 89% de los consultados manifestó sentirse orgulloso de la figura que representa Bukele.

El 87% considera que El Salvador “avanza en la dirección correcta” bajo su administración.

Estos resultados reflejan un fuerte vínculo entre la población y el mandatario en el inicio de su segundo mandato presidencial.

La encuesta se realizó con una muestra de 1,200 entrevistas telefónicas a ciudadanos mayores de edad en todo el territorio nacional.

Áreas con mayor respaldo

Tanto seguridad como educación obtuvieron el mayor nivel de aprobación, con un 95% cada una. Los encuestados destacaron especialmente la lucha contra la criminalidad y las políticas de remodelación de infraestructura educativa y dotación de útiles escolares.

Evolución de la aprobación

La aprobación del presidente Bukele ha mostrado un crecimiento sostenido. Según datos de La Prensa Gráfica (LPG Datos) publicados en febrero de 2026:

Al cierre de 2025 la aprobación era del 91.9%

A mediados de 2025 se ubicaba en 85.2%

El mismo estudio indicaba que el 62.8% de quienes apoyan al mandatario lo hacen principalmente por la mejora en seguridad, mientras que un 29.1% expresó una “aprobación parcial”.

Razones del apoyo y rechazo

Entre los motivos de aprobación, CID Gallup y LPG Datos coinciden en resaltar:

Disminución de la criminalidad (33%)

Cambios generales percibidos en el país (14.3%)

Valoración positiva del desempeño global (11%)

Por su parte, el rechazo se ubica en 5.9%. Dentro de este grupo, las principales críticas fueron:

Que solo se han dado mejoras en seguridad (25.4%)

Falta de transparencia (5.6%)

Supuestas detenciones arbitrarias (2.8%)

Comparación histórica

El récord actual de 94% supera incluso el punto más alto anterior, registrado en 2020 durante la pandemia de Covid-19, cuando la aprobación anual promedio alcanzó el 92.5%.

De forma complementaria, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA otorgó a la gestión de Bukele una calificación promedio de 8.39 sobre 10 para el año 2025, ligeramente superior a la del 2024.

En conjunto, los diferentes estudios configuran un panorama de respaldo amplio y sostenido hacia el presidente Nayib Bukele al comienzo de su segundo mandato.