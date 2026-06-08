China lanzó la operación especial marítima cerca de Taiwán: Esto es lo que se sabe

El Ministerio de Transporte de China organizó una operación especial de control del tráfico marítimo en las aguas al este de la isla de Taiwán, informó el sábado Xinhua.

“La operación tiene como objetivo ejercer plenamente la jurisdicción administrativa marítima de China, reforzar la capacidad de patrullaje y aplicación de la ley en alta mar y de control del tráfico en aguas clave, garantizar la seguridad del tráfico marítimo y salvaguardar los derechos e intereses del Estado”, explicó la agencia.

Según el medio, en las actividades participaron la Administración de Seguridad Marítima de Fujian, la Administración de Seguridad Marítima de Guangdong, el Centro de Apoyo a la Navegación del mar de China Oriental y la Oficina de Rescate del mar de China Oriental.

Pekín lo considera “una medida necesaria adoptada en respuesta al anuncio unilateral de Japón y Filipinas sobre el inicio de negociaciones de delimitación marítima” al este de Taiwán, lo que vulnera gravemente la soberanía territorial de China y sus derechos e intereses marítimos.

Por su parte, la cartera de Defensa de Taiwán comunicó la misma jornada que registró 22 salidas de aeronaves, ocho buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) y dos embarcaciones oficiales. Según el organismo, dos veces cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y entraron en su zona de identificación de defensa aérea. Las Fuerzas Armadas de la isla monitorearon la situación y desplegaron aeronaves de patrulla aérea de combate, buques de la Armada y sistemas de misiles costeros en respuesta a la actividad detectada, detalló el ente.

“No conocen límites”

“En cualquier negociación sobre la delimitación de las aguas al este de Taiwán, la parte china debe participar. Que Japón y Filipinas, eludiendo a China, hayan iniciado unilateralmente las llamadas negociaciones de delimitación marítima constituye una grave violación del derecho internacional […], así como de las normas básicas de las relaciones internacionales, vulnera gravemente los derechos e intereses marítimos de China, y China no lo permitirá bajo ningún concepto”, declaró el martes la portavoz de la Cancillería del gigante asiático, Mao Ning.

En este contexto, la vocera afirmó que “la zona marítima cuya delimitación Japón y Filipinas pretenden discutir se encuentra al este de la isla china de Taiwán”. “China posee en esas aguas una zona económica exclusiva y una plataforma continental. […] Los límites de las zonas económicas exclusivas y de las plataformas continentales entre Estados con costas opuestas o adyacentes deben ser fijados por los Estados interesados mediante acuerdo y conforme al principio de equidad”, dijo.

“Ambos lados del estrecho de Taiwán pertenecen a una sola China”, continuó la portavoz. “La defensa de la soberanía territorial del Estado y de los derechos e intereses marítimos es una responsabilidad común de todos los chinos a ambos lados del estrecho”, agregó.

En la misma línea, Mao Ning afirmó que las autoridades del Partido Democrático Progresista de Taiwán, “en busca de beneficios políticos propios, no dudan en vender los intereses generales de la nación china, reniegan de sus raíces y no conocen límites”.

“Esto vuelve a poner de manifiesto que las fuerzas de la ‘independencia de Taiwán’ han perdido por completo su posición nacional, se han convertido en auténticos traidores a la nación y acabarán siendo rechazadas por los compatriotas de ambos lados del estrecho y juzgadas por la historia”, resumió.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras que China la considera como parte irrenunciable de su territorio y la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen la isla como parte integral de la República Popular China.