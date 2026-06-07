“Miren al cielo esta noche”: Diputado iraní promete un golpe “doloroso” contra Israel

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, ha emitido una dura advertencia a los adversarios de la nación persa.

“Daremos una respuesta contundente y dolorosa al ataque del régimen sionista contra los suburbios [de Beirut]. Hay que disciplinar a este perro rabioso y ponerlo en su sitio”, escribió en su cuenta de X. “Miren el cielo de los territorios ocupados esta noche”, agregó.

srael atacó los suburbios del sur de Beirut sin previo aviso este domingo, días después de que entrara en vigor un acuerdo de alto el fuego y a pesar de la petición de Estados Unidos de no atacar la capital del Líbano. Se reportan víctimas tras la ofensiva.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este miércoles que representantes de Israel y el Líbano alcanzaron un acuerdo para implementar una tregua tras una reunión trilateral de alto nivel.

Sin embargo, el secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó las negociaciones impulsadas por Washington y afirmó que el movimiento no se comprometió a dejar de resistir la ofensiva israelí.

El jueves, Hezbolá informó la destrucción de dos tanques Merkava israelíes en el sur del Líbano. El grupo sostuvo que la acción fue una respuesta a violaciones israelíes del alto al fuego y reiteró que continuará actuando mientras persistan los bombardeos sobre territorio libanés.