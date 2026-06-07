Un congresista calificó de inevitable la reanudación de ataques de EE.UU. contra Irán

NUEVA YORK – El miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos Pat Fallon (republicano por el estado de Texas) considera que Washington reanudará ataques contra el territorio iraní.

En el canal Fox News le preguntaron al congresista si el líder estadounidense debería abandonar las negociaciones con Teherán y, en su lugar, lanzar ofensivas contra el territorio del país persa. “Creo que es algo que acabará sucediendo”, respondió Fallon, miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara Baja del Congreso de EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había declarado anteriormente que, en su opinión, las negociaciones con Irán iban por buen camino. El mandatario también afirmó que, en caso de que murieran militares estadounidenses como consecuencia de los ataques de Teherán, EE.UU. estaría dispuesto a reanudar las hostilidades a gran escala contra la nación islámica.

EE.UU. interceptó dos drones iraníes – CENTCOM

Militares estadounidenses derribaron dos drones iraníes, informó el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (CENTCOM).

“Horas atrás, fuerzas estadounidenses en Oriente Medio derribaron dos drones de ataque suicidas iraníes que amenazaban el tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz”, escribió en su cuenta de la red social X.

El comando subrayó que “fuerzas estadounidenses siguen preparadas y listas para seguir defendiéndose de la agresión iraní”.