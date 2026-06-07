China inicia “operación marítima” al este de Taiwán en respuesta a diálogo entre Japón y Filipinas

PEKÍN / TAIPEI.- El régimen chino anunció este sábado el inicio de una “operación marítima para el cumplimiento de la ley” en aguas al este de Taiwán, como respuesta directa a las conversaciones entre Japón y Filipinas sobre la delimitación de sus zonas económicas exclusivas, un área que se superpone con la zona reivindicada por Pekín.

La operación, coordinada por el Ministerio de Transporte de China, involucra a varias organizaciones marítimas provinciales y tiene como objetivo “ejercer plenamente la jurisdicción de China, mejorar las capacidades de control del tráfico y de vigilancia de cruceros en aguas clave, garantizar la seguridad del tráfico marítimo y salvaguardar los derechos e intereses nacionales”., según informó la agencia oficial Xinhua.

Pese a que no tienen fronteras, como países costeros Japón y Filipinas cuentan con el derecho a establecer una zona económica exclusiva que se extiende 200 millas náuticas, unos 370 kilómetros desde sus costas, una zona que en parte también se solapa con parte de la zona económica de Taiwán.

Taiwán refuerza su despliegue

En respuesta, la Guardia Costera de Taiwán reforzó su presencia cerca de las islas Pratas (Dongsha), un atolón controlado por Taipéi y reclamado por Pekín. Las autoridades taiwanesas detectaron la incursión de dos buques chinos en la zona, incluyendo el buque ‘3501’ de la Guardia Costera china y el barco oceanográfico ‘Hai Si Lu 6’.

En un intercambio radial, los guardacostas chinos instaron a los taiwaneses a reconocer la “reunificación nacional”, mientras los oficiales de Taiwán respondieron que las acciones chinas “socavan la paz” y les exigieron abandonar inmediatamente las aguas taiwanesas.

La Guardia Costera de Taiwán calificó la acción coordinada de buques chinos como “altamente provocadora” y reafirmó su determinación de defender la soberanía marítima.

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