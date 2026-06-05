EE.UU. ha confirmado nuevos ataques contra Irán

El CENTCOM de EE.UU. confirmó esta jornada que perpetró nuevos ataques contra instalaciones de Irán, bajo el argumento de “prevenir” potenciales agresiones por parte de la nación persa, tras haber interceptado varios drones lanzados por las fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz.

“Las fuerzas estadounidenses atacaron estaciones de radar de vigilancia costera iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm para prevenir nuevos ataques”, reza un comunicado difundido por el organismo en X.

Según la versión de Washington, antes de tomar esta determinación, el CENTCOM derribó “cuatro drones de ataque iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz”, que “representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional”.

Pese a que el alto al fuego pactado el pasado 6 de abril sigue técnicamente vigente, el presidente estadounidense, Donald Trump, redefinió su alcance esta semana, al considerar que, en ese caso, lo realista era esperar una “moderación” de las hostilidades y no su suspensión absoluta.

“Más o menos así es: es otra parte del mundo. Sabes, yo diría que en esa parte del mundo, un alto el fuego es cuando se dispara de una manera más moderada. Un día a la vez”, sostuvo, al ser preguntado por la prensa sobre el tema.

Estancamiento

Este viernes, Esta jornada, el asesor militar iraní, Mohsén Rezai, descartó que el conflicto esté mayormente concluido, como afirmara el dignatario; antes bien, aseguró que Washington y Teherán están “en la primera etapa de las negociaciones”, al tiempo que responsabilizó al mandatario de su estancamiento.

“En mi opinión, las negociaciones están estancadas y Trump debe desbloquear la situación. […]. Irán ha declarado abiertamente que nuestros activos están congelados y que deben liberarlos. Los estadounidenses no están diciendo la verdad al respecto”, consideró.

Adicionalmente, Rezai le exigió al inquilino de la Casa Blanca que tomara decisiones “independientemente de Israel”. “El señor Trump debe tomar decisiones independientemente de Israel. Debe garantizar los derechos del pueblo iraní, levantar el bloqueo y liberar los activos congelados. Esto podría abrir un nuevo horizonte para el futuro de Irán y EE.UU.”, demandó.