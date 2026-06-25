¿Qué tipo de fan eres en el Mundial 2026? Descúbrelo según cómo vives el fútbol desde tu celular

América Latina – El Mundial 2026 ya es el evento deportivo más visto de la historia: más de 5.000 millones de espectadores se espera que sigan el torneo en todo el mundo, y la ceremonia inaugural fue vista por 1.200 millones de personas, superando al Super Bowl. En América Latina, la pasión desbordó: solo en México, el partido inaugural contra Sudáfrica registró 23,4 millones de espectadores con una cuota de pantalla del 72,1%, el partido más visto en el país en lo que va del siglo. Pero hay una batalla paralela que también se juega con intensidad: la del engagement digital.

Según el estudio global de Fan Engagement de Infobip, plataforma de comunicaciones omnicanal, el 50% de los aficionados consume noticias, videos o contenido relacionado con su deporte favorito al menos una vez al día. Más del 70% espera interactuar con sus equipos a través de canales digitales más allá de las redes sociales tradicionales, y 8 de cada 10 fans quieren sentirse más conectados a sus equipos y exigen experiencias que vayan más allá de las actualizaciones de resultados.

En la región, donde WhatsApp domina las comunicaciones, el 74% de los fans latinoamericanos prefiere recibir noticias de su equipo por esa vía, con tasas de lectura que superan el 90%. El teléfono móvil se convirtió definitivamente en la “segunda tribuna”.

“La digitalización del fan engagement no reemplaza la emoción del estadio; la amplifica. Los clubes que entienden esto están creando comunidades activas 24/7, donde cada interacción fortalece la relación y genera nuevas oportunidades de monetización”, explica Marcelo Agustín Rodríguez, Regional Sales Manager para el Cono Sur de Infobip.

Del estadio al smartphone: el nuevo territorio de la pasión

Más del 60% de los fans latinoamericanos estaría dispuesto a interactuar con su equipo a través de apps de mensajería para recibir contenido exclusivo, promociones o participar en sorteos. Las organizaciones deportivas que integran comunicaciones omnicanal —desde WhatsApp hasta notificaciones push, email y SMS— pueden triplicar la retención de fans en programas de lealtad y aumentar un 40% el tráfico a plataformas de streaming en momentos clave.

¿Cuál es tu perfil? Los cuatro tipos de fan del Mundial 2026

El estudio de Infobip identifica cuatro grandes perfiles de fan digital que protagonizan el Mundial 2026:

1. El fan del gaming y la interacción

Participa en encuestas, trivias y votaciones en tiempo real. Quiere opinar y sentirse escuchado. Valora las experiencias bidireccionales y la lógica del “juego dentro del juego”: fantasy leagues, desafíos predictivos, recompensas digitales y rankings. Es multitasking: mira el partido con el celular en la mano, comenta en simultáneo y habla en códigos, emojis y memes. Su experiencia del Mundial 2026 sucede en varias pantallas a la vez.

2. El fan de las compras y el merchandising

Aprovecha tiendas oficiales integradas en redes sociales o canales de mensajería. Compra camisetas, entradas y merchandising sin salir del chat. Está atento a lanzamientos exclusivos, drops limitados y colaboraciones con marcas urbanas. Más que un consumidor ocasional, es un coleccionista emocional: la camiseta del Mundial no es solo indumentaria, es identidad. Busca facilidad de pago, promociones personalizadas y experiencias sin fricción.

3. El fan de los datos y las estadísticas

Busca estadísticas, análisis y contenido exclusivo. Consume información detallada y personalizada según su equipo o jugador favorito. Habla de posesión efectiva y rendimiento histórico como si fuera parte del cuerpo técnico. Sigue cuentas especializadas, podcasts deportivos y newsletters de analíticas. Lo que más valora es el acceso a información anticipada y contenido premium que le permita “saber más que el promedio”.

4. El fan de la comunidad y el debate

Se involucra en grupos, foros y experiencias digitales colectivas. Comparte contenido, crea memes y amplifica el mensaje del club. Es el que organiza juntadas para ver el partido, convierte cada resultado en tema de conversación durante días y habla en plural: “ganamos”, “nos robaron”, “este año es nuestro”. Lo que más busca es pertenencia: sentirse parte de algo más grande y sostener la identidad colectiva más allá del resultado.

“Hoy el fan quiere inmediatez, personalización y experiencias auténticas. La tecnología permite convertir cada partido en una oportunidad de diálogo directo. Y en mercados como el argentino, donde la pasión es transversal a todas las edades, el potencial es enorme”, finaliza el ejecutivo de Infobip.

El Mundial que también se juega en el celular

Con más de 5.000 millones de espectadores esperados y 48 selecciones compitiendo por primera vez en la historia del torneo, el Mundial 2026 no se juega solo en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá. Se juega también en la capacidad de los asociaciones, federaciones y marcas para interpretar datos, anticipar comportamientos y generar experiencias memorables para cada tipo de fan. Ya sea gamer, comprador, analítico o comunitario, el hincha latinoamericano demostró que la pasión no tiene límite de pantalla.