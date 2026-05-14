Condenan a prisión a un soldado israelí que ‘hizo fumar’ a una estatua de la Virgen María

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) condenaron a “21 días de prisión militar” al soldado que fue fotografiado a principios de mayo colocándole un cigarrillo en la boca a una estatua de la Virgen María en Debel, un pueblo cristiano en el sur del Líbano. La sanción fue confirmada este lunes por la teniente coronel Ariella Mazor, portavoz internacional del Ejército del país hebreo.

La medida se produce tras concluir una investigación por la profanación de un símbolo religioso, iniciada luego de que la imagen generara una fuerte indignación en redes sociales. Asimismo, el militar que filmó el incidente recibió una pena de 14 días de reclusión.

“Las FDI ven el incidente con gran gravedad y respetan la libertad de religión y culto, así como los sitios sagrados y los símbolos de todas las comunidades”, subrayó Mazor. La portavoz añadió que los protocolos de conducta respecto a las instituciones religiosas se “refuerzan rutinariamente” antes de que las tropas ingresen a zonas sensibles.

Este no es el primer acto de este tipo protagonizado por tropas israelíes en la misma región. El mes pasado, dos uniformados fueron apartados del servicio de combate y condenados a 30 días de cárcel después de que uno de ellos destrozara con un martillo la cabeza de una escultura de Jesús crucificado, mientras su compañero lo fotografiaba.