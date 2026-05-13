Keiser University, universidad de alcance internacional, impulsa el desarrollo en la región con expansión de su infraestructura académica

Nicaragua, mayo de 2026.- Keiser University continúa fortaleciendo su presencia en el país y en la región con la expansión de su infraestructura académica en Managua, reafirmando su compromiso con una formación educativa conectada a una red global de aprendizaje presente en 36 sedes distribuidas en 11 países y 3 continentes, y brindando a sus estudiantes mayores oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento académico sin fronteras.

La modernización incorpora nuevos salones de clase, laboratorio de Marketing, auditorio y espacios recreativos, diseñados para enriquecer la experiencia académica y ofrecer a los estudiantes entornos de aprendizaje más dinámicos y colaborativos.

Esta expansión se suma al crecimiento que Keiser University Latin American Campus ha venido impulsando en Nicaragua durante los últimos años, incluyendo el desarrollo de su campus en San Marcos, el cual cuenta con infraestructura orientada a fortalecer la experiencia universitaria integral, como edificio del instituto de idiomas, laboratorios inteligentes, instalaciones deportivas, gimnasio, cafetería, lounges estudiantiles, salas de conferencia y espacios de convivencia académica.

Asimismo, como parte de su compromiso con el acceso a la educación, solo en 2025, Keiser University Latin American Campus otorgó 25 millones de dólares en becas a estudiantes en sus diferentes programas educativos.

El crecimiento sostenido de la institución ha sido un factor clave detrás de esta inversión. Desde la inauguración de su campus en Managua en 2019, la matrícula estudiantil en programas de pregrado y posgrado ha crecido de 630 a más de 1,300 estudiantes para el año 2026, acompañado de una expansión en la oferta académica, cursos de diplomado y el fortalecimiento del instituto de idiomas, que actualmente sirve a más de 6,800 estudiantes en toda Nicaragua.

“Durante más de dos décadas he tenido la oportunidad de acompañar el crecimiento del Campus Latinoamericano y de fortalecer su presencia en Nicaragua y la región. Desde 2003, he estado profundamente comprometido con el desarrollo de la educación superior y con la creación de oportunidades que conecten a nuestros estudiantes con una visión verdaderamente internacional. Esta expansión bajo Keiser University representa la evolución de una comunidad académica que continúa creciendo y nuestro compromiso de ofrecer una educación relevante, innovadora y conectada con el mundo”, señaló Mathew Anderson, Presidente del Campus Latinoamericano de Keiser University.

Más allá de la ampliación física, la iniciativa tiene un impacto directo en el desarrollo del país. Al fortalecer su oferta académica y ampliar su capacidad formativa, Keiser University contribuye a la preparación de profesionales altamente calificados, con competencias alineadas a un mercado laboral cada vez más competitivo y globalizado.

Esto se traduce en mayores oportunidades de empleabilidad, así como en un impulso a la productividad y competitividad nacional.

Keiser University cuenta con una red académica internacional con presencia en 3 continentes, 11 países y 36 sedes. La universidad conecta a sus estudiantes con unecosistema educativo global, facilitando el acceso a estándares académicos de alto nivel y a oportunidades de desarrollo profesional sin fronteras.

La oferta académica del nuevo edificio incluye programas de pregrado y posgrado, diplomados y un instituto de idiomas en expansión, todos diseñados para responder a las demandas del entorno global y contribuir al desarrollo integral de los estudiantes.

“Con esta expansión, Keiser University no solo amplía su capacidad instalada, sino que reafirma su papel como un actor clave en la transformación educativa del país y de la región, apostando por una formación de calidad que impacta directamente en el futuro de Nicaragua y la región”, destacó Anderson.