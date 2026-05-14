Xi a Trump: “En una guerra comercial no hay ganadores”

Las relaciones comerciales y económicas entre China y Estados Unidos deben basarse en el beneficio mutuo, ya que en las guerras comerciales no hay ganadores, declaró el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, durante una reunión celebrada en Pekín con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informa Xinhua.

“Los hechos han demostrado una y otra vez que en una guerra comercial no hay ganadores, que la esencia de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos es el beneficio mutuo y el éxito compartido, y que, ante las divergencias y los roces, la consulta en pie de igualdad es la única opción acertada”, recoge la agencia sus palabras.

El líder chino también destacó que, el día anterior, los equipos económicos de ambos países alcanzaron “resultados generales equilibrados y positivos”, y que ambas partes deben trabajar juntas para mantener el impulso favorable actual.

El presidente chino dio este jueves la bienvenida a su homólogo estadounidense, quien se encuentra en visita de Estado del 13 al 15 de mayo. Se trata de la primera visita de un presidente de EE.UU. al gigante asiático en 8 años.

La agenda para esta jornada incluye una visita al Templo del Cielo y un banquete de Estado. Se espera que los mandatarios procuren estabilizar las relaciones entre sus países mediante acuerdos mutuamente beneficiosos y que traten de reducir las tensiones en una serie de cuestiones de la agenda internacional en las que sus posiciones divergen.

Trump viajó a Pekín acompañado por ejecutivos y CEO de algunas de las mayores corporaciones tecnológicas y financieras del mundo, entre ellas Apple, Nvidia, Tesla, BlackRock, Boeing, Visa, Mastercard, Goldman Sachs y Citi, además de otras firmas de sectores industriales y financieros.