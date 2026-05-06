El golpe maestro de Zelensky a Putin

El Golpe Maestro Político de Zelensky: Ahora Ucrania decide si permitir que Putin celebre un desfile militar en la Plaza Roja.

El 29 de abril, Putin llamó a la Casa Blanca y pidió a Trump que transmitiera una propuesta a Ucrania: un alto el fuego el 9 de mayo para que Putin pudiera celebrar su “desfile del Día de la Victoria” en la Plaza Roja sin drones ucranianos ni sirenas de alarma aérea.

La respuesta de Ucrania fue rápida y contundente.

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El 4 de mayo, en respuesta al anuncio de Rusia de un alto el fuego unilateral para el 8-9 de mayo, Zelensky hizo una contraoferta:

Ucrania anunció unilateralmente que el alto el fuego entraría en vigor antes, desde la medianoche del 5 al 6 de mayo (Día de la Infantería de Ucrania) y desafió a Rusia a demostrar que va en serio y no solo está montando un truco de relaciones públicas.

En las noches siguientes, las sirenas de alarma aérea resonaron por todo Moscú, y un dron ucraniano impactó cerca de la Plaza Roja y el Kremlin.

Ucrania dejó cristalino: tiene la capacidad de convertir el gran desfile de Putin en un espectáculo humillante, con el presidente ruso siendo evacuado a un búnker bajo sirenas de alarma aérea mientras los soldados huyen dispersos de la Plaza Roja.

Con esta jugada, Zelensky puso a Putin en una posición perfecta de perder-pierde.

Rusia había pedido, a través de Trump, el alto el fuego primero. Ahora debe aceptar los términos de Ucrania o fallar abiertamente en su propia propuesta y quedar en ridículo frente a Trump.

Anoche, Rusia rompió el alto el fuego unilateral de Ucrania con ataques masivos contra ciudades ucranianas.

Ahora la pregunta es: ¿permitirá Ucrania que Putin celebre su desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja?

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