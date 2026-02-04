EE.UU. retira a 700 agentes del ICE de Minesota

La administración del presidente Donald Trump retirará a 700 agentes federales de inmigración de Minesota, anunció este miércoles Tom Homan, recientemente nombrado jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU.

“He anunciado que, con efecto inmediato, hoy mismo retiraremos a 700 personas, 700 agentes de las fuerzas del orden”, sostuvo en conferencia de prensa.

Las tensiones en torno a la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en dicho estado se han incrementado desde el 7 de enero, cuando un agente mató a tiros a la estadounidense Renee Nicole Good durante un operativo en Mineápolis. A partir de entonces se han multiplicado las protestas en la ciudad y otro estadounidense, Alex Jeffrey Pretti, murió también por disparos en el marco de una redada dirigida oficialmente a localizar a un inmigrante indocumentado.