El portaaviones estadounidense USS Nimitz navega frente a la costa de México

El embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, y funcionarios del Gobierno del país latinoamericano visitaron el portaaviones estadounidense USS Nimitz mientras navegaba frente a las costas mexicanas, comunicó este martes la misión diplomática de EE.UU.

“Durante su tránsito frente a la costa del Pacífico mexicano, y mientras se encontraba en navegación, un grupo de invitados especiales de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores acompañó al embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, en una visita a bordo” que —destacó la Embajada— “subraya la colaboración continua, las 24 horas del día, los siete días de la semana” entre los Gobiernos de ambas naciones y “demuestra un compromiso inquebrantable con la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental”.

El USS Nimitz y su grupo de ataque se encuentran en tránsito por Latinoamérica como parte de una misión del Comando Sur para realizar ejercicios con las Fuerzas Navales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay. Además, están previstas las visitas a puertos en Brasil, Chile, Jamaica y Panamá.