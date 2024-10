EEUU reacciona a los ejercicios militares chinos que rodearon Taiwán

El Pentágono condenó este lunes las recientes maniobras militares de China en el estrecho de Taiwán, tachándolas de “irresponsables” y “desestabilizadoras”. Los ejercicios Espada Conjunta-2024B involucraron tropas del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Misiles del gigante asiático, las cuales rodearon la isla.

“Hemos seguido de cerca el ejercicio Espada Conjunta-2024B del Ejército Popular de Liberación (EPL) en Taiwán. Esta operación de presión militar es irresponsable, desproporcionada y desestabilizadora”, afirmó el secretario de prensa del Departamento de Defensa estadounidense, Pat Ryder, en un comunicado, al tiempo que defendió un discurso anterior del líder taiwanés, Lai Ching-te, en el cual se comprometió a mantener la “independencia” de la isla.

On Monday, the #PLA Eastern Theater Command is dispatching its troops of army, navy, air force and rocket force to conduct joint military drills code-named “Joint Sword-2024B” in the #TaiwanStraits and areas to the north, south and east of Taiwan island. With vessels and aircraft… pic.twitter.com/M3mtEeUXBG

— Global Times (@globaltimesnews) October 14, 2024