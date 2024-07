Es falsa imagen donde vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, aparece con Jeffrey Epstein

Es falsa esta imagen que circula en X donde se observa a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con el financista, Jeffrey Epstein, quien estaba acusado de delitos sexuales y se suicidó en 2019.

La desinformación surgió luego de que el presidente Joe Biden desistiera de su intención de ser reelegido en el cargo y mostrara su apoyo a Harris para que lo supla en su candidatura por el Partido Demócrata de EEUU a la presidencia.

En la imagen viral del usuario de X que tiene insignia de verificación y promueve al expresidente Donald Trump en la portada, se puede observar a Harris supuestamente abrazada con Epstein, pero en realidad se trata de una fotografía manipulada que realmente es de 2015.

La imagen contaba con más de 87.000 visualizaciones apenas un día después de su publicación el 21 de julio de 2024. Aunque el post original fue retirado de la red social, el 22 de julio por la tarde, la desinformación continuó circulando en otras cuentas de X.

La imagen en donde se observa a la vicepresidenta Kamala Harris posar con Epstein, en realidad fue manipulada.

Una búsqueda en TinEye permitió encontrar que la fotografía original fue tomada el 17 de septiembre de 2015, en la cena inaugural de gala del Museo Broad, en Los Ángeles, California.

En la fotografía original que pertenece a Getty Images, en realidad aparecen Douglas Emhoff, esposo de la vicepresidenta y Kamala Harris; mientras que en la imagen alterada se cambia la cara de Emhoff por la del financista, Jeffrey Epstein.

Esta no es la primera vez que se altera esta imagen. Las agencias Reuters y AFP dan cuenta que desde 2021 se manipulado la fotografía en un contexto diferente.

El periodista de BBC Verify también publicó un tuit donde da cuenta de que la desinformación se comenzó a compartir a raíz del respaldo de Joe Biden a Harris como la nueva candidata demócrata.

Por lo anterior, se considera falso que la vicepresidenta Harris haya posado en esta imagen con el difunto financista Jeffrey Epstein.

This digitally-altered image of Kamala Harris posing alongside Jeffrey Epstein is being shared in the wake of Joe Biden’s endorsement of her as the new Democratic nominee.

The real image, captured in 2015, shows Harris posing with her husband Douglas Emhoff. pic.twitter.com/aQtYoK90Ke

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) July 21, 2024